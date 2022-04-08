Пекин, , 03:29 — REGNUM Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР издали постановление о порядке рассмотрения писем с жалобами общественности и посещений, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

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В циркуляре, опубликованном вместе с постановлением, подчеркивается важность работы по рассмотрению жалоб населения, говорится, что это важное окно, через которое можно получить понимание общества и мнения людей.

Соответствующие правительственные ведомства должны придерживаться подхода, ориентированного на людей и на их проблемы, а также постоянно совершенствовать свои возможности для выполнения своей работы, говорится в циркуляре.