Пекин, 8 апреля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР издали постановление о порядке рассмотрения писем с жалобами общественности и посещений, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В циркуляре, опубликованном вместе с постановлением, подчеркивается важность работы по рассмотрению жалоб населения, говорится, что это важное окно, через которое можно получить понимание общества и мнения людей.

Соответствующие правительственные ведомства должны придерживаться подхода, ориентированного на людей и на их проблемы, а также постоянно совершенствовать свои возможности для выполнения своей работы, говорится в циркуляре.