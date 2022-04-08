Санкт-Петербург, , 03:30 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск, ответчиками в котором выступали два крупных предприятия России — АО «Судостроительный завод «Море» (Крым) и «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Вместо запрашиваемых 422 млн рублей в пользу истца с завода «Море» было взыскано 15 млн рублей ущерба, а в претензиях к «Пелле» было отказано полностью. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Суд Cleper.ru

Компания «АПМК Девелопмент» из Москвы владеет судном-газотурбоходом «Циклон» 1987 года постройки. С 2004 года оно находилось на площадях крымского завода «Море»

Заявитель утверждал, что с мая-июня 2016 года его представителей «не пропускали на территорию завода, в том числе и для проверки принадлежащего на праве собственности судна «Циклон».

Сумма иска была основана в том числе и на заключении эксперта о стоимости судна по состоянию на 10 мая 2016 года — 381 млн рублей.

Ответчики также в суде заявили «о фальсификации заключения эксперта от20.03.2019 года», но суд отказал в принятии данного заявления, так как не нашел для этого достаточных оснований. Между тем суд «критически относится к данному заключению поскольку: оценка производилась без натурного осмотра судна, экспертом не исследовались технические документы на судно, данное заключение не соотносится с иными доказательствами, представленными истцом». Размер заявленных претензий в итоге был снижен до 15 млн рублей. Претензии к «Пелле», которые истец основывал на том, что предприятие в заявленный период проводило ремонт промышленных мощностей завода «Море», и вовсе были сняты.

Напомним, дело слушалось с сентября 2021 года.