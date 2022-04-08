Вашингтон, , 03:24 — REGNUM За развитием событий в свете теракта в центре Тель-Авива, в результате которого погибли два человека, следит администрация Белого дома, находясь в постоянном контакте с властями Израиля. Об этом сказано в распространённом 7 апреля пресс-службой Госдепа США заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Энтони Блинкен U.S State Department

Блинкен назвал произошедшее в Тель-Авиве «террористическим актом» и отметил, что власти США внимательно следят за развитием событий, поддерживая регулярные контакты с партнёрами из Израиля. Госсекретарь подчеркнул, что США и Израиль вместе противостоят терроризму и насилию, которым нет оправдания.

Напомним, вечером 7 апреля вооружённый злоумышленник открыл стрельбу по людям в центре Тель-Авива. В результате стрельбы погибли два человека, ещё 12 получили ранения, как минимум четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Произошедшее квалифицировано властями Израиля как террористический акт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о намерении властей страны найти и привлечь к ответу всех причастных к теракту в Тель-Авиве.

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