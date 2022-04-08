Александрия, Египет, 8 апреля, 2022, 03:23 — ИА Регнум. В городе Александрии, расположенном на севере Египта, вечером 7 апреля в результате нападения психически неуравновешенного мужчины погиб настоятель коптской православной церкви Богородицы и святого апостола Павла архиепископ Арсаниос Вадид. Об этом сообщает информационный портал «Аш-Шурук».

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Трагедия произошла на набережной во время возвращения священника с группой молодёжи к автобусу после экскурсии. По свидетельству очевидцев, к нему подошёл пожилой мужчина и неожиданно нанёс три удара ножом. Нападавший также попытался напасть на подбежавшего на помощь водителя автобуса, но тот смог обезоружить преступника и задержать до приезда полиции.

Полиция инициировала расследование убийства. По предварительным данным, нападавший страдает психическим заболеванием.

Архиепископу Арсаниосу Вадиду было 55 лет, из которых последние 20 он являлся настоятелем храма коптской православной церкви Богородицы и святого апостола Павла в районе Кармуз в Александрии.

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