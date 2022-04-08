Анадырь, 8 апреля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Власти Чукотки выделили 92,3 млн рублей на поддержку местных производителей хлеба и хлебобулочных изделий — такая мера оказывается ежегодно в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Pixabay.com Хлеб

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Деньги направляют в том числе на компенсацию части затрат на реализацию социально значимых видов хлеба. Это позволяет сдерживать рост цен.

Отмечается, что цены на социально значимый вид хлеба не повышаются второй год.

Всего на Чукотке хлеб выпускают 20 предприятий и организаций, в состав которых входят 48 хлебных цехов, из них — 34 сельских пекарен. Их работа полностью закрывает потребности населения.

Предприятия округа обеспечены производственными линиями и технологическим оборудованием, которое ежегодно обновляется. За восемь лет производителям на эти цели выделено 35,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный пообещал, что цена на социально значимые виды хлеба в регионе расти не будет.