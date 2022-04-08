Пекин, 8 апреля, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Китайские власти начнут годичную специальную кампанию по борьбе с незаконной эксплуатацией заброшенных золотых приисков, говорится в циркуляре, опубликованном 7 апреля, передает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». реж. Питер Джексон. 2014. Новая Зеландия — США Золото

В 2021 году незаконная эксплуатация заброшенных золотых приисков привела к гибели людей, а процесс добычи привел к сильному загрязнению почвы и подземных вод, говорится в циркуляре, опубликованном семью правительственными органами, включая Министерство природных ресурсов Китая.

Местным органам власти было предложено жестко пресечь незаконную добычу золота и полностью ликвидировать «цепочку черной промышленности», говорится в циркуляре.

Правительствам также следует проверять заброшенные золотые прииски по всей стране и привлекать к ответственности лиц, ответственных за сокрытие незаконной деятельности по добыче полезных ископаемых, говорится в циркуляре.