Гуанчжоу, Китай, , 03:12 — REGNUM Три человека погибли и еще двое получили ранения в результате пожара на оптовом рынке в городе Фошань провинции Гуандун на юге Китая ранним утром 7 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

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Пожар вспыхнул около часа ночи по пекинскому времени 7 апреля в районе Наньхай. Примерно через два часа ситуация была взята под контроль. Раненые были немедленно отправлены в местную больницу для лечения, и в настоящее время жизни людей ничего не угрожает.

Пожар вспыхнул в оптовом фруктовом ларьке. В настоящее время ведется дальнейшее расследование этого инцидента.