Гуанчжоу, Китай, 8 апреля, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Три человека погибли и еще двое получили ранения в результате пожара на оптовом рынке в городе Фошань провинции Гуандун на юге Китая ранним утром 7 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

2968288 Пожар

Пожар вспыхнул около часа ночи по пекинскому времени 7 апреля в районе Наньхай. Примерно через два часа ситуация была взята под контроль. Раненые были немедленно отправлены в местную больницу для лечения, и в настоящее время жизни людей ничего не угрожает.

Пожар вспыхнул в оптовом фруктовом ларьке. В настоящее время ведется дальнейшее расследование этого инцидента.