Жертвами пожара в ларьке на юге Китая стали три человека
Гуанчжоу, Китай, 8 апреля, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Три человека погибли и еще двое получили ранения в результате пожара на оптовом рынке в городе Фошань провинции Гуандун на юге Китая ранним утром 7 апреля, сообщает агентство Синьхуа.
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Пожар
Пожар вспыхнул около часа ночи по пекинскому времени 7 апреля в районе Наньхай. Примерно через два часа ситуация была взята под контроль. Раненые были немедленно отправлены в местную больницу для лечения, и в настоящее время жизни людей ничего не угрожает.
Пожар вспыхнул в оптовом фруктовом ларьке. В настоящее время ведется дальнейшее расследование этого инцидента.