Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 03:11 — REGNUM Строительством системы водоснабжения города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) займётся единственный участник соответствующего тендера. Контракт планируется подписать по максимальной цене — 2,1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

В карточке тендера уточняется, что контракт в стадии «подписания заказчиком». Исполнителем может стать АО «Теплоиндустрия», которое учреждено в 1999 году и прописано в Москве. Руководитель — Сергей Лунев. Фирма ранее была исполнителем почти двух десятков государственных контрактов.

Напомним, работы в Лабытнанги должны быть завершены до 31 августа 2024 года, а профинансируют их средствами бюджета городского округа.