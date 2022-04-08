Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 8 апреля, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Строительством системы водоснабжения города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) займётся единственный участник соответствующего тендера. Контракт планируется подписать по максимальной цене — 2,1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В карточке тендера уточняется, что контракт в стадии «подписания заказчиком». Исполнителем может стать АО «Теплоиндустрия», которое учреждено в 1999 году и прописано в Москве. Руководитель — Сергей Лунев. Фирма ранее была исполнителем почти двух десятков государственных контрактов.

Напомним, работы в Лабытнанги должны быть завершены до 31 августа 2024 года, а профинансируют их средствами бюджета городского округа.