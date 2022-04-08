Петропавловск-Камчатский, , 03:09 — REGNUM На Камчатке прошли паспортизацию пять новых туристических маршрутов, которые начнут работать уже в предстоящий летний сезон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Сложившаяся в мире ситуация открывает новые возможности для внутреннего туризма. Камчатка всегда была привлекательна для туристов, а с учетом того, что южные направления будут перегружены в летний туристский сезон, ожидается рост спроса на туристические поездки в наш край», — рассказал министр туризма Камчатки Владимир Русанов.

В рабочую группу по паспортизации маршрутов для туристов входят представители МЧС, краевого поисково-спасательного отряда, министерства природы, Ассоциации туриндустрии Камчатки, Ассоциации камчатского туризма, региональной общественной организации «Союз гидов Камчатки», Службы по охране животного мира и государственных природных заповедников Камчатского края, Кроноцкого заповедника, природного парка «Вулканы Камчатки», муниципальных образований.

Паспортизацию прошли маршруты: «Халактырский пляж/Халактырская скала», «Вилючинский перевал», пешеходный маршрут «Вилючинский водопад», снегоходный маршрут «Вилючинский водопад», «Камчатский камень».

Ранее было зарегистрировано ещё 11 маршрутов. В ближайшее время рабочая группа рассмотрит четыре туристические экскурсии.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в предстоящем сезоне ожидают большой поток туристов. Власти края готовы оказать туриндустрии всю необходимую поддержку.