Подгорица, , 03:09 — REGNUM МИД Черногории объявил четырех российских дипломатов персонами нон-грата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Ноту об этом решении, которое предписывает в течение семи дней покинуть территорию страны, мы передали в посольство России», — заявили в МИД Черногории.

Отметим, 4 марта Черногория выслала одного из сотрудников дипмиссии России в стране. Уже 24 марта одного дипломата Черногории объявили в Москве персоной нон-грата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала дать ответ на высылку российских дипломатов из европейских стран.