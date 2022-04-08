Тель-Авив, Израиль, , 03:01 — REGNUM Силы безопасности Израиля намерены найти всех, причастных к теракту в Тель-Авиве. Такое заявление было опубликовано администрацией премьер-министра страны Нафтали Беннета в его Twitter.

Памятник жертвам теракта ХАМАС в 2001 году 21 подростку, посетителям дискотеки в Тель-Авиве Municipality of Tel-Aviv

Отмечается, что силы безопасности преследуют террориста, устроившего смертельное нападение на людей в Тель-Авиве. Глава правительства Израиля обещает найти нападавшего, где бы тот ни был, а каждого, кто «прямо или косвенно» помогал террористу, привлекут к ответу.

Полиция Израиля везде распространила фотографию подозреваемого и попросила помощи граждан в его поисках и поимке. Фотография чёрно-белая и нечёткая. Всех граждан, видевших предполагаемого преступника, просят звонить на выделенную горячую линию.

Напомним, вечером 7 апреля в районе улицы Дизенгофф в центре Тель-Авива, вооружённый мужчина открыл огонь по людям. По последним данным, погибли два человека, пострадали 12 человек, часть из них в тяжёлом состоянии. Инцидент был квалифицирован властями Израиля как теракт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате нападения в Тель-Авиве погибли два человека, пострадали восемь человек. Полиция всюду распространила описание и фотографию предполагаемого преступника. Жителям города предписывается до поимки преступника в целях безопасности не покидать жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших при теракте в Израиле выросло до восьми человек