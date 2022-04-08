Токио, , 02:58 — REGNUM Вариант принятия ограничений на импорт угля из России рассматривают власти Японии, 8 апреля сообщила газета Nikkei.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

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На решение японского правительства повлияло заявление лидеров стран «Большой семерки» (G7), которые намерены снизить зависимость от российских энергоресурсов. Вместе с тем журналисты отмечают, что по итогам 2021 года доля угля из России импорте Японии составила около 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал усилить антироссийские санкции, назвав их «единственным путем» в свете спецоперации на Украине.

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