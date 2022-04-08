Нью-Йорк, США, , 02:38 — REGNUM Глава крупной японской организованной мафиозной группировки якудза был арестован американскими правоохранителями в США при попытки купить ракеты ПВО, ранее украденные на военной базе в Афганистане. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры южного округа Нью-Йорка.

Якудза. Япония by apes_abroad

Арестованный Такеси Эбисава мужчина 57 лет, находился уже три года в поле зрения сотрудников управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Вместе с ним были задержаны три гражданина Таиланда. Доказательства против арестованных были собраны с помощью работавшего под прикрытием сотрудника DEA, который выдавал себя за крупного торговца оружием.

За партию оружия, в которую, кроме ракет ПВО, входили более 70 реактивных танковых гранатомётов и десять пулемётов М-60, Эбисава предполагал расплатиться наркотиками. наркотические вещества общим весом не менее тонны предполагалось ввезти в США и реализовать в Нью-Йорке и других крупных городах страны.

Оружие, которое главарь якудзы планировал купить, предназначалось для передачи в Мьянму боевикам одной из этнических группировок.

Ранее ИА REGNUM сообщ9ало, что в Румынии была конфискована крупная партия оружия и боеприпасов.

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