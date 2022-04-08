Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Американский госсекретарь Энтони Блинкен поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций о приостановке членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН и назвал указанный шаг «исправлением ошибки». Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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Глава Госдепа считает, что случившее связано с проведением российскими войсками специальной операции на Украине и РФ не должна быть в составе СПЧ, который следит за защитой прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что решение о неучастии России в Совете по правам человека (СПЧ) является «значимым шагом со стороны мирового сообщества» и указывает на том, что РФ стала «международным изгоем».

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