Иерусалим, , 02:22 — REGNUM Число пострадавших в результате стрельбы в израильском Тель-Авиве выросло до восьми человек, заявил глава городской полиции Амичай Эшед в ходе брифинга.

Тель-Авив Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, в результате стрельбы погибли два человека, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Эшед подчеркнул, что все обстоятельства трагедии указывают на то, что преступление является террористическим актом. Террористу удалось скрыться с места преступления, полицейские Израиля пока не могут установить личность нападавшего.

Пока правоохранительным органам известно, что нападавший был одет в черную футболку, черные шорты, при себе у него был голубой рюкзак. При этом в полиции не исключают, что нападавших было двое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный устроил стрельбу в центре Тель-Авива. Сообщалось, что теракт мог произойти внутри здания. Других подробностей произошедшего не приводилось.