Москва, , 02:16 — REGNUM Минобороны России продолжило публикацию исторических архивных документов о преступлениях и бесчеловечных зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Рассекреченные материалы из фондов Центрального архива военного ведомства 8 апреля представляются на сайте ведомства в рамках проекта «Архивы помнят всё…».

«Если я это забуду, пусть Небо забудет про меня»

Этот монумент стоит в Польше. Слеплен с реальной фотографии расправы над детьми, которых бандеровцы возглавляемые «национальным героем» убивали прикручивая проволокой к столбам — экономили патроны Novorosinform.org

пресс-служба Минобороны РФ "Ряд материалов описывают ход операций, проводимых частями Красной Армии и органами внутренних дел, по выявлению и ликвидации украинских националистических банд».

В опубликованных материалах приводятся свидетельства зверств бандеровцев не только в освобождённых районах СССР, но и на территории других государств, в частности, в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Архивы помнят всё…» Минобороны России 1 апреля опубликовало очередной пакет рассекреченных архивных документов — свидетельств преступлений украинских националистов против своего народа и советских бойцов в годы Великой Отечественной войны.

из докладной записки начальника Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА «Украинские националисты пытаются выдать себя за истинных сторонников, спасителей украинского народа. Они уверяют, что борются и против Москвы, и против немцев за освобождение украинского народа. Это, конечно, враньё. Украинские националисты всячески помогали немцам в их борьбе с Красной Армией, надеясь, что те дадут им возможность захватить власть».

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