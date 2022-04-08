Москва, 8 апреля 2022, 02:16 — REGNUM Минобороны России продолжило публикацию исторических архивных документов о преступлениях и бесчеловечных зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Рассекреченные материалы из фондов Центрального архива военного ведомства 8 апреля представляются на сайте ведомства в рамках проекта «Архивы помнят всё…».
В опубликованных материалах приводятся свидетельства зверств бандеровцев не только в освобождённых районах СССР, но и на территории других государств, в частности, в Польше.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Архивы помнят всё…» Минобороны России 1 апреля опубликовало очередной пакет рассекреченных архивных документов — свидетельств преступлений украинских националистов против своего народа и советских бойцов в годы Великой Отечественной войны.
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