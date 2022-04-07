Москва, 8 апреля, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Минобороны России продолжило публикацию исторических архивных документов о преступлениях и бесчеловечных зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Рассекреченные материалы из фондов Центрального архива военного ведомства 8 апреля представляются на сайте ведомства в рамках проекта «Архивы помнят всё…».

Novorosinform.org «Если я это забуду, пусть Небо забудет про меня» Этот монумент стоит в Польше. Слеплен с реальной фотографии расправы над детьми, которых бандеровцы, возглавляемые «национальным героем», убивали, прикручивая проволокой к столбам — экономили патроны

пресс-служба Минобороны РФ «Ряд материалов описывают ход операций, проводимых частями Красной Армии и органами внутренних дел, по выявлению и ликвидации украинских националистических банд».

В опубликованных материалах приводятся свидетельства зверств бандеровцев не только в освобождённых районах СССР, но и на территории других государств, в частности, в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Архивы помнят всё…» Минобороны России 1 апреля опубликовало очередной пакет рассекреченных архивных документов — свидетельств преступлений украинских националистов против своего народа и советских бойцов в годы Великой Отечественной войны.