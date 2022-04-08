Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Североатлантический альянс помогает Украине в недостаточной степени, 7 апреля заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Экс-глава государства отметил, что «многих людей» удивляет такая ситуация и они полагают, что «НАТО имеет возможность для того, чтобы предпринять больше усилий».

Кроме того, Трампу задали вопрос, должна ли администрация США остановить конфликт на Украине. Бывший американский лидер ответил, что сначала Белый дом должен «снизить стоимость нефти», которая «дорожает, поднимаясь в цене до невиданного уровня».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин является умелым переговорщиком. Однако, по мнению бывшего главы США, российский лидер «переиграл», начав в специальную военную операцию на Украине.

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