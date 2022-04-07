Гавана, 8 апреля, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Риск аналогичных шагов в отношении стран, борющихся за свою независимость, создаёт приостановка членства России в Совете ООН по правам человека. Об этом 7 апреля заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в своём аккаунте Twitter.

Елена Хованская ИА REGNUM Куба

По мнению главы МИД Кубы, приостановка членства России в Совете ООН по правам человека не способствует мирному урегулированию конфликта на Украине. У дипломата возникли опасения, что такие же шаги могут быть теперь предприняты против любой из стран Юга, которые не преклоняются перед доминированием и отстаивают свою независимость.

Паррилья отметил, что у международного сообщества значительно больше оснований есть для исключения из структуры США, которые вот уже более 60 лет поддерживают торгово-экономическое эмбарго против Кубы.

«Будет ли приостановка членства в СПЧ применяться к государству, которое на протяжении более чем 60 лет осуществляет против Кубы преступную блокаду, которая является самым продолжительным, вопиющим, массовым и систематическим нарушением прав человека в отношении целого народа и актом геноцида против целой страны?» — задал вопрос глава кубинского МИД.

Напомним, резолюция о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН была принята на специальной Ассамблеи ООН. За решение проголосовали представители 93 делегаций, против выступили 24 делегации, ещё 58 воздержались. Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России объявил о досрочном выходе из СПЧ ООН.