Париж, , 01:28 — REGNUM Франция готова гарантировать мир на украинской территории после прекращения российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявил французский президент Эммануэль Макрон газете Le Parisien.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В какой-то момент наступит прекращение огня, и нам придется строить мир. Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов», — заявил он.

Макрон добавил, что продолжает регулярно вести переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Он также назвал своим долгом проведение таких переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представить Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Франция пытается содействовать вывозу украинских боевиков из Мариуполя. Он добавил, что среди карателей могут быть иностранные граждане.