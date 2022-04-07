Берлин, 8 апреля, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Германия должна прекратить импорт угля из России в течение переходного периода в 120 дней, который допускается новыми санкциями ЕС. Об этом 7 апреля заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на брифинге после встречи с главами правительств федеральных земель ФРГ.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение — все новости»

Он отметил, что будет лучше, если указанный процесс удастся реализовать досрочно. Шольц также подчеркнул, что Германии требуется время, чтобы найти новых поставщиков, однако немецкая экономика к этому готова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля агентство Reuters, ссылаясь на министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ, распространила информацию о том, что Германия будет вынуждена приостановить работу некоторых своих электростанций, если будет введен запрет на импорт российского угля.