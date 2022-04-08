Белград, 8 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Сербия придерживается военного, но не и политического нейтралитета, так как страна находится на пути евроинтеграции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 7 апреля в интервью сербским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Вучич отметил, что Сербия пока не приняла ни одного решения, которое было бы направлено против России, и сделает все, чтобы так и осталось.

Лидер Сербии коснулся голосования его страны за исключение России из Совета по правам человека ООН. По его словам, первоначально руководство Сербии приняло решение воздержаться от голосования в ГА ООН, но международное сообщество применило невиданные методы шантажа. По словам Вучича, Евросоюз перенес момент принятия решения по поводу импорта нефти в Сербию на 18 часов, чтобы посмотреть, как будет голосовать Сербия в ГА ООН.

«Из-за решения Евросоюза мы до 15 мая можем импортировать нефть откуда хотим, но потом не сможем, так как «Газпром» владеет контрольным пакетом акций Нефтяной индустрии Сербии. Мы сможем импортировать нефть, но она будет в три раза дороже», — рассказал Вучич в эфире телеканала РТС.

Напомним, что 7 апреля в Генеральной Ассамблее ООН прошло голосование по резолюции о приостановке членства России в Совете по правам человека. Документ поддержали 93 страны. Против антироссийской резолюции проголосовали 24 страны, а 58 — воздержались.