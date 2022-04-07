Берлин, 8 апреля, 2022, 00:36 — ИА Регнум. На работу по размещению и интеграции украинских беженцев федеральные власти Германии выделят региональным властям два миллиарда евро. Об этом 7 апреля сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после совещания с главами правительств федеральных земель.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Как уточнил Шольц, из двух млрд евро 500 млн предназначены местным властям на расходы, связанные с размещением беженцев. Один миллиард евро будет направлен на поддержку несовершеннолетних детей, в том числе на их образование.

Шольц уточнил, что дальнейшие меры поддержки беженцев могут быть рассмотрены не раньше ноября текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлера ФРГ Шольца освистали во время его выступления в городе Эссене.