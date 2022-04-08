Белград, , 01:16 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич потребует от НАТО объяснить факт слежки за гражданским самолетом авиакомпании Air Serbia на пути следования из Белграда в Москву. Об этом Вучич заявил 7 апреля в интервью сербским СМИ.

Самолет AlexandrVe

По словам Вучича, российская диспетчерская служба неподалёку от латвийско-российской границы указала экипажу сербского воздушного судна на самолет, который летел рядом, и попросила сербских пилотов идентифицировать его.

«Речь шла о самолете. Это был военный истребитель. Больше всего он напоминал «Фантом-15» или «Еврофайтер» серого цвета. Очевидно, в российской воздушной зоне был какой-то из самолетов НАТО, а российская служба по наблюдению за воздушными суднами корректно предупредила нас о том, что рядом с нами какой-то другой самолет, и попросила нас проверить, что за воздушное судно. Не будут же они целиться в этот самолет, если над ним пассажиры», — рассказал Вучич в эфире телеканала РТС.

Президент Сербии добавил, что сербские пилоты в отчете об инциденте отметили, что они ощутили напряжение, и что в будущем нужно учитывать высокие риски, связанные с тем, что рейс Белград-Москва выполняется в военных условиях.

Вучич заявил, что Сербия потребует информацию от НАТО, а также и дополнительную информацию от российской стороны.

«Посмотрим, кто это изображает из себя умного и ставит гражданское авиасообщение под угрозу своими истребителями. Или это может быть случайность, но было бы хорошо, если бы нам об этом сообщили, так как у нас теперь точные координаты, в каком месте появился самолет», — сказал Вучич.

Напомним, что компания Air Serbia является единственной европейской авиакомпанией, которая все еще выполняет прямые рейсы в Москву. Аэропорт в Белграде регулярно получает анонимные сообщения о якобы заложенной бомбе на этом рейсе.