Саранск, 7 апреля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. В Мордовии приняты решения об оказании семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса, материальной помощи в размере 1 млн рублей. Дополнительная мера будет действовать параллельно с федеральной поддержкой, сообщил в своем telegram-канале глава республикиАртем Здунов.

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Он подчеркнул, что каждое сообщение о потерях — огромное горе, общая глубокая скорбь и боль.

Здунов заверил, что при получении извещения о погибших власти региона совместно с военным комиссариатом республики возьмут на себя все расходы по организации похорон героев.

Глава Мордовии поручил правительству республики проработать меры дальнейшей социальной помощи семьям, потерявшим близких.

«Погибшие бойцы представлены к государственным наградам», — заключил Здунов.