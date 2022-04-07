Рим, , 23:50 — REGNUM В Буче действительно произошло массовое убийство, но нужно быть крайне осторожным с заявлениями об ответственных за это преступление, заявил 7 апреля Франко Габриэлли, экс-глава итальянской полиции, младший статс-секретарь аппарата правительства Италии, отвечающий за вопросы безопасности .

Украина. Буча Официальное интернет-представительство президента Украины

Когда идут военные действия, вероятность фальсификаций велика, отметил он.

Как сообщалось ранее, сам премьер-министр Италии Марио Драги не прислушивается к советам своего сотрудника и уже «знает», что ответственной за происшедшее в Буче является Россия.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.