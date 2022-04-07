Берлин, , 23:54 — REGNUM Немецкая группа Rammstein поделилась видео на недавнюю композицию Zick Zack. Премьера ролика состоялась 7 апреля на YouTube-канале коллектива.

Rammstein Скриншот YouTube

Новый клип представляет собой музыкальное выступление группы на роскошной вечеринке, стилизованной под атмосферу Калифорнии (США) образца 1980-х годов. Режиссёром работы выступил Йорн Хайтманн.

Ранее Rammstein объявили дату выхода новой пластинки. Так, релиз альбома Zeit состоится 29 апреля 2022 года.

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