Берлин, 7 апреля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Немецкая группа Rammstein поделилась видео на недавнюю композицию Zick Zack. Премьера ролика состоялась 7 апреля.

Скриншот YouTube Rammstein

Новый клип представляет собой музыкальное выступление группы на роскошной вечеринке, стилизованной под атмосферу Калифорнии (США) образца 1980-х годов. Режиссёром работы выступил Йорн Хайтманн.

Ранее Rammstein объявили дату выхода новой пластинки. Так, релиз альбома Zeit состоится 29 апреля 2022 года.