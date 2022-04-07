Рим, , 23:41 — REGNUM Чтобы справиться с разгорающимся в Италии экономическим кризисом, необходимо обязать наиболее обеспеченных граждан выплачивать так называемый «налог солидарности», с таким предложением выступили представители национальных профсоюзов 7 апреля.

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Конкретизировал эту инициативу глава профсоюза CGIL Маурицио Ландини: граждане, чье состояние превышает отметку 1,2 млн евро, должны выплачивать подобный 1-процентный взнос со своих доходов, а средства эти нужно направлять на помощь гражданам и компаниям, которые в наибольшей степени страдают от последствий роста цен на сырье и энергоносители.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.