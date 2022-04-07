Брюссель, , 23:36 — REGNUM Евросоюз «быстро одобрил» увеличение финансирования помощи украинским нацистам ещё на 500 млн евро, заявил 7 апреля глава Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«После быстрого одобрения помощь ЕС на финансирование предоставления военной техники Украине составит 1,5 миллиарда евро», — написал Мишель.

Напомним, в рамках этих решений страны-члены ЕС могут поставлять Украине вооружение, технику, горючее и боеприпасы, а потом обращаться в Евросоюз за финансовой компенсацией этих поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявили, что занимаются поиском военной техники в странах Восточной Европы, чтобы передать её Украине для восполнения понесённых нацистами потерь.

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