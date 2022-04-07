Рим, 7 апреля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. 74% жителей Италии — против гипотетической отправки солдат на Украину, таковы опубликованные 7 апреля результаты опроса Demos. «За» выступили 15%.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Большее число респондентов поддерживают идею об отправке на Украину оружия (40% за), однако относительное большинство (48%) против и этой инициативы.

При этом за введение (и сохранение) санкций против Росси выступают 59% граждан, против — 29%.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.