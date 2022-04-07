Мариуполь, ДНР, , 23:36 — REGNUM За сутки 7 апреля 289 жителей города Мариуполя (ДНР) перевезены в село Безыменное (Новоазовский район) в пункт оказания помощи эвакуируемому населению. Среди них 56 детей, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

За сутки 6 апреля в рамках спецоперации ВС РФ на Украине Мариуполь покинули 526 человек, в том числе 92 ребёнка. За период с 5 марта по 08:00 мск 7 апреля в Безыменное перебрались 13 607 мариупольцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 6 апреля примерно 100 пациентов, включая 16 детей, эвакуированы из городской больницы Мариуполя.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 100 пациентов эвакуированы из больницы в Мариуполе — Минобороны РФ