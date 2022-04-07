Рим, , 23:31 — REGNUM Во второй половине апреля 2022 года представители правительства, предпринимателей и профсоюзов Италии проведут ряд встреч, где будет обсуждаться выход из складывающегося кризиса, заявил 7 апреля секретарь национального профсоюза CGIL Джулио Романи.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

В изменившихся социально-экономических условиях стране нужен «новый общественный договор», сказал он.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.