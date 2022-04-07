Рим, , 23:27 — REGNUM Предусмотренных правительством Италии 5 млрд евро на помощь гражданам в условиях резкого роста цен на сырье и энергоносители недостаточно, заявил 7 апреля глава национального профсоюза CGIL Маурицио Ландини.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В стране назревает «чрезвычайная ситуация», нужны более весомые и более конкретные меры поддержки трудящихся — в уплате кредитов и ипотеки, в оплате коммунальных расходов после резкого роста тарифов, отметил он.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.