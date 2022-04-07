Лос-Анджелес, США, , 23:29 — REGNUM Женщина, обвинившая американского рэп-музыканта Snoop Dogg (Келвина Кордозара Бродуса-младшего) в изнасиловании, отозвала гражданский иск, сообщает 7 апреля Reuters.

Snoop Dogg Eva Rinaldi

В иске утверждалось, что инцидент произошёл в 2013 году, когда популярный музыкант под предлогом пробы на роль в телешоу пригласил женщину к себе домой. Личность предполагаемой пострадавшей не разглашается, однако она описана как танцовщица, модель, ведущая и актриса, которая работала с музыкантом. Сам Snoop Dogg полностью отрицает вину, а такж заявляет, что никогда не сотрудничал с этой женщиной.

Иск отозван спустя два месяца после его подачи в центральный округ Калифорнии. Отмеачется, что обвинения также сняты со всех других сторон, включая коммерческий бизнес рэпера.