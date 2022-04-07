Москва, , 23:18 — REGNUM Украинские боевики обстреляли турецкое судно «Азбург», которое стоит в порту Мариуполя с украинским экипажем, сообщил 7 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

Он отметил, что суда не могут покинуть мариупольский порт из-за угрозы украинских обстрелов и морских мин.

«Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море. Подтверждением этому стал обстрел 5 апреля 2022 г. подразделениями ВСУ заблокированного в порту Мариуполь турецкого судна «Азбург» с украинским экипажем на борту», — рассказал Мизинцев.

Он также напомнил, что «украинская сторона продолжает блокировать 67 иностранных судов в своих портах», в то время как российские военные «ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили».

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