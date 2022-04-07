Горловка, ДНР, , 23:17 — REGNUM Ряд населённых пунктов ДНР подвергся вечером 7 апреля обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В 16:20 мск ВСУ открыли огонь по городу Ясиноватая, выпустив со стороны населённого пункта Новосёловка 15 снарядов калибра 152 мм. В 18:50 мск город обстреляли со стороны населённого пункта Авдеевка, выпустив 12 снарядов калибра 122 мм.

В 17:50 мск украинские боевики обстреляли посёлок Александровка, выпустив по нему со стороны населённого пункта Георгиевка десять снарядов калибра 122 мм.

В 19:15 мск со стороны населённого пункта Зайцево (северная часть) было выпущено десять гранат из гранатомёта (СПГ) по южной части Зайцево. В 20:00 мск по южному Зайцево ВСУ открыли стрельбу со стороны населённого пункта Жованка, выпустив 14 мин калибра 120 мм.

В 19:50 мск украинские боевики атаковали шахту имени Гагарина в Горловке: со стороны населённого пункта Дзержинск выпущено восемь мин калибра 120 мм, со стороны населённого пункта Ленинское — три гранаты из СПГ.

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