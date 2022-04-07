Рим, 7 апреля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Тот уровень потребления, который фиксировался в Италии до начала коронакризиса, пока не достигнут, сообщили 7 апреля в национальной службе статистики.

Santeri Viinamäki Евро

В 2021 году покупательная способность граждан выросла на 2,1%, отметили эксперты службы.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.