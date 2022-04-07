Вашингтон, 7 апреля, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Сенат США одобрил выдвинутую президентом страны Джо Байденом кандидатуру Кетанджи Браун Джексон на должность судьи Верховного суда. Джексон стала первой женщиной-афроамериканкой, получившей должность в Верховном суде, сообщает Reuters.

Commons.wikimedia.org Здание Верховного Суда США

Ранее кандидатуру Джексон поддержали республиканцы Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Митт Ромни, присоединившись в этом вопросе к Демократической партии.

Отметим, что во время слушаний несколько сенаторов-республиканцев обвинили Кетанджи Браун Джексон в том, что работая судьей суда первой инстанции она выносила слишком мягкие приговоры по делам, касающимся детской порнографии.