Рим, , 23:09 — REGNUM Входящие в правящую коалицию Италии правоконсервативные партии выступают против предложенного повышения налогов, заявили руководители партий 7 апреля.

Евро Kārlis Dambrāns

Ранее представители правительства сообщили, что для нормализации экономической ситуации рассматривается возможность повышения налогов на имущество и на депозиты.

Граждане страны и так достаточно пострадали от пандемии, а сейчас страдают от резкого роста цен, вызванного подорожанием сырья и энергоносителей, отметили правоцентристы.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.