Нью-Йорк, США, , 23:54 — REGNUM Американский рэпер Action Bronson (Ариян Арслани) представил клип на песню SubZero. Выход ролика состоялся на YouTube-канале исполнителя 7 апреля.

Action Bronson Скриншот YouTube

По сюжету видео с изобилием графических эффектов, артист пытается спастись от цунами посреди Нью-Йорка (США), следом попадая в пустыню в стиле картины «Безумный Макс». Вместе с публикацией клипа Action Bronson анонсировал дату выхода нового альбома под названием Cocodrillo Turbo — 29 апреля 2022 года.

Напомним, что Action Bronson ведёт активную музыкальную деятельность с 2008 года. Также рэпер занимается написанием авторских кулинарных книг и ведением шоу.

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