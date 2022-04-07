Action Bronson борется с цунами в Нью-Йорке в новом видеоклипе
Нью-Йорк, США, 7 апреля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Американский рэпер Action Bronson (Ариян Арслани) представил клип на песню SubZero. Выход ролика состоялся 7 апреля.
Скриншот YouTube
Action Bronson
По сюжету видео с изобилием графических эффектов артист пытается спастись от цунами посреди Нью-Йорка (США), следом попадая в пустыню в стиле картины «Безумный Макс». Вместе с публикацией клипа Action Bronson анонсировал дату выхода нового альбома под названием Cocodrillo Turbo — 29 апреля 2022 года.
Напомним, что Action Bronson ведёт активную музыкальную деятельность с 2008 года. Также рэпер занимается написанием авторских кулинарных книг и ведением шоу.