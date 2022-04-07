Нью-Йорк, США, 7 апреля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Американский рэпер Action Bronson (Ариян Арслани) представил клип на песню SubZero. Выход ролика состоялся 7 апреля.

Скриншот YouTube Action Bronson

По сюжету видео с изобилием графических эффектов артист пытается спастись от цунами посреди Нью-Йорка (США), следом попадая в пустыню в стиле картины «Безумный Макс». Вместе с публикацией клипа Action Bronson анонсировал дату выхода нового альбома под названием Cocodrillo Turbo — 29 апреля 2022 года.

Напомним, что Action Bronson ведёт активную музыкальную деятельность с 2008 года. Также рэпер занимается написанием авторских кулинарных книг и ведением шоу.