Вашингтон, 7 апреля 2022, 23:05 — REGNUM Американская компания Amazon обвинила профсоюз, за вступление в который проголосовали её рабочие на складе в Статен-Айленде, в запугивании персонала с целью заставить их участвовать в данном голосовании, сообщает 7 апреля Reuters.

Склад товаров Amazon
Склад товаров Amazon
Álvaro Ibáñez

При этом Amazon не предоставила никаких доказательств того, что профсоюз оказывал давление на рабочих.

Отметим, что компания пытается оспорить результаты выборов, в результате которых впервые за историю Amazon сотрудники присоединились к профсоюзу.

В свою очередь национальный совет по трудовым отношениям США предоставил доказательства того, что представители Amazon пытались помешать работникам голосовать.