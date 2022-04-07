Вашингтон, , 23:05 — REGNUM Американская компания Amazon обвинила профсоюз, за вступление в который проголосовали её рабочие на складе в Статен-Айленде, в запугивании персонала с целью заставить их участвовать в данном голосовании, сообщает 7 апреля Reuters.

Склад товаров Amazon Álvaro Ibáñez

При этом Amazon не предоставила никаких доказательств того, что профсоюз оказывал давление на рабочих.

Отметим, что компания пытается оспорить результаты выборов, в результате которых впервые за историю Amazon сотрудники присоединились к профсоюзу.

В свою очередь национальный совет по трудовым отношениям США предоставил доказательства того, что представители Amazon пытались помешать работникам голосовать.