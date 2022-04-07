Донецк, , 23:04 — REGNUM Украинские боевики обстреляли вечером 7 апреля из артиллерийских орудий столицу ДНР, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

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Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу в 16:00 мск со стороны населённого пункта Авдеевка: ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 мм.

Петровский район Донецка ВСУ обстреляли в 16:20 мск и в 16:50 мск со стороны населённого пункта Красногоровка. В первом случае боевики выпустили шесть снарядов калибра 122 мм, во втором — четыре.

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