Рим, 7 апреля, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Власти Италии продлили срок снижения акциза на бензин и дизель (на 25 центов за литр) до 2 мая, заявил 7 апреля министр экономики Даниэле Франко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Мера была введена для снижения цен на топливо, которые в конце марта 2022 года достигали на АЗС Италии отметки в 2,40 евро за литр.

В Италии — одни из самых высоких акцизов на топливо в ЕС: более 70 центов за литр бензина, более 60 центов за литр дизеля.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.