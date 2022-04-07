Нарьян-Мар, , 23:01 — REGNUM Западные санкции не повлияют на сроки строительства автомобильной дороги, которая должна соединить Ненецкий автономный округ и Республику Коми. Об этом сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.

Строительство автодороги Нарьян-Мар — Усинск © Пресс-служба губернатора НАО

«Никакие санкции не могут остановить строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск. Материалы для строительства — наши. Например, полотно для укрепления дороги производится у наших соседей в республике Коми. Возводим дорогу жизни с опережением графика. Планируем завершить к декабрю этого года», — написал он на странице в соцсети «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, дорога Нарьян-Мар — Усинск строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на средства федерального бюджета. Протяжённость недостроенного участка трассы составляет 27,3 км. В этом году на реализацию проекта дополнительно было выделено почти 4 млрд рублей.