Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Конгресс США проголосовал за отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле для России и Белоруссии и введение запрета на импорт российской нефти, сообщает 7 апреля Reuters.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Оба законопроекта были единогласно одобрены Сенатом, а затем их поддержали члены палаты представителей США. Теперь документы должны быть подписаны президентом Джо Байденом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден намерен подписать законопроекты.